Aldo, antiguo líder de un grupo de culto de contacto extraterrestre, y Baldomero Cáceres, el actor que lo encarna en la película “Contactado”, tienen mucho en común. Mientras el primero es convencido de salir de su retiro para predicar su doctrina, el segundo regresa a la actuación después de largos ocho años y siente también que es un nuevo comienzo en su carrera.

“Aunque la actuación es como manejar bicicleta, una vez que aprendes no te olvidas, definitivamente el estar alejado hace que pierdas algunas herramientas que te da la continuidad. La memoria, la concentración y un montón de cosas si no las ejercitas se van oxidando, pero bueno, como tuvimos un mes de preparación para la película, tanto física como técnica, eso me ayudó mucho. Mi personaje regresa después de unos veinte años de haber tenido un papel importante como director de una secta, de alguna manera se puede identificar un poco con lo que me sucede respecto a mi retorno a la actuación”, dice Cáceres.

¿Hubo un motivo fuerte para no verte en teatro, cine o televisión?

Siempre hay proyectos que te proponen y no te convencen, no te generan ilusión. Yo creo que para un trabajo como la actuación si no estás motivado, es mejor no aceptarlo, pero esta vez fue diferente, tenía confianza en el proyecto y sabía perfectamente quién era Marité Ugás, la directora y Mariana Rondón, la productora. Supe de la historia, me llamaron para el casting y tuve la suerte de ser elegido.

¿No hay nostalgia del pasado?

El no estar en el medio fue una decisión que yo tomé, entonces tampoco había esa nostalgia del tiempo pasado, además, posibilidades de hacer cosas siempre las he tenido. Lo que sucedió con la película fue un poco reconectarme con las metodologías de trabajo, el cine es una labor de equipo, entonces era conocer gente nueva y echar a andar el trabajo.

¿Tu directora Marité Ugás te dio libertad para crear tu personaje en ‘Contactado’?

Marité es una persona que tenía muy clara la película que quería hacer, ella hace cine de autor y el actor está en función del proyecto y en la medida que sabe eso, sabe conducir a todos. Ella tuvo muy buen tino de proyectar todo un mes de trabajo previo y eso permitió también acercarnos más al personaje con su visión de lo que debía ser, y yo intenté captar todo lo que ella me decía.

Hablando del cine de autor que es el que hace Marité Ugás, ¿qué opinas de la eterna polémica que la enfrentan al cine llamado comercial?

Para que exista una industria tiene que existir todo tipo de cine, el que atraiga masivamente al público, lo que se llama el cine comercial, destinado a satisfacer la necesidad humana de entretenimiento, que nos guste o no es secundario. Pero también puede suceder que ese cine de autor se convierta en un fenómeno de taquilla, o al contrario, que una película comercial termine no siéndolo.

Lo importante es que haya producción para seguir mejorando y creciendo...

Hay un despegue tremendo del cine peruano que hoy ofrece películas con mejor calidad técnica y un resultado final de muy buena factura. Hay mucha gente joven haciendo cine, con muchas ganas e ideas frescas, solamente falta que se reabran las salas en su aforo completo y que todas esas películas que se han ido acumulando y que no se han exhibido por la pandemia se puedan ver.

“Contactado” se está exhibiendo en lugares abiertos y con ingreso libre gracias los estímulos del Ministerio de Cultura.

Mucha gente aún no tiene la disposición de sentarse con tranquilidad en una sala cerrada, es entonces que la productora tuvo el enorme desprendimiento de obviar la taquilla para exhibir la película gratis, al aire libre y con una calidad insuperable. Este jueves estaremos en la Bajada de los Baños en Barranco a las 6:30 p.m., el viernes se exhibirá la cinta en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal a las 6:30 p.m. y el sábado a la misma hora nos veremos en el parque Reducto.