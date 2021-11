Desde Barcelona, ciudad en la que después de estudiar un máster en Escritura Creativa ha decidido pasar una temporada, Paulina Flores, joven escritora chilena nos habla de “Isla Decepción” (Seix Barral, 362 pp.), su primera novela, que narra las historias de Marcela, Miguel y el coreano Lee, tres personajes que se encuentran en Punta Arenas, en la Patagonia, dispuestos a revelar sus miedos y resolver sus diferencias.

Tu libro de cuentos “Qué vergüenza” fue un éxito en crítica y en ventas, ¿te generó ansiedad la expectativa que tendrían tus lectores por tu primera novela?

Traté de no pensar en eso, además, el recorrido que tuvo el libro ‘Que vergüenza’ no fue de un éxito inmediato, no fue como un boom, fue más paulatino, las traducciones llegaron en el año 2018 al inglés, el año pasado al japonés y ahí uno puede ver como es la trayectoria que tiene un libro. Mi mayor compromiso fue con el trabajo con las palabras, un trabajo al que soy adicta, a solas con la computadora escribiendo, la máquina no te dice: ‘que buena está esa frase, o que buena está esa imagen’. Escribir es un oficio muy solitario y difícil.

Y además sé que eres muy detallista a la hora de escribir.

Creo que la presión que sentí con ‘Isla Decepción’ fue en el sentido que me demoré mucho en escribirla y editarla, del 2017 al 2021, es bastante. Es que elegí un tema del cual yo no sabía nada, había que investigar mucho, además es mi primera novela, yo no sabía cómo se escribía, pensé que era un cuento más largo y no se trataba de eso.

Encontraste tu propio método, tu propia rutina...

Trabajaba en horarios como de 8:30 al mediodía, luego de 2:30 de la tarde a 8:00 de la noche, horarios bien extensos y aún así escribía como 700 palabras, no era mucho. Iba descubriendo la novela mientras la escribía, encuentro que es bonito haberme podido dedicar a esto durante cuatro años, haberle podido dedicar mi corazón, toda mi vida, todos mis pensamientos, desde que me levantaba hasta que me acostaba a una idea, a una novela, a un libro.

Y también es rico trabajar con personajes como Miguel, Marcela y Lee, seres humanos con sus propios demonios y miedos.

Para mí la novela es una novela de personajes y me resultó lento encontrar la voz de cada uno, porque si bien no está en primera persona, el narrador está muy cerca y eso como que hay una visión del mundo que empapa totalmente lo narrativo, eso para mí fue muy importante. Estaba obsesionada con esos personajes no solo con Marcela, Lee y Miguel sino también con los personajes del barco factoría, los pensaba y escribía y después los sentía y decía a esta gente quiero presentarles a otra gente, quiero que los conozcan.

¿Qué tan importantes son los premios en la literatura? Ganaste el Roberto Bolaño de cuento y a partir de ahí se te abrieron muchas puertas.

Fue importante porque yo tenía 25 años y nadie me hubiera tomado en serio si no hubiese ganado ese premio, pero creo que ahora hay otra forma de publicar, hay mucha gente que escribe en Internet, la revolución de las redes sociales ha hecho que no sea necesario ir a golpear una puerta para mostrar lo que tu haces. Yo estoy muy agradecida con los premios, pero también son subjetividades, sin embargo, a la gente que quiere escribir siempre le recomiendo postular a premios porque eso siempre te da como un deadline (plazo), un tiempo, te puede ayudar en términos prácticos.

¿Seguirás manteniendo el proceso creativo de tu primera novela en la que viene?

Lo que quiero es una escritura más fluida, más juguetona, quiero dejarme cubrir por otras cosas, creo que el proceso creativo es vital en el resultado final, entonces depende de cómo sea tu proceso creativo vas a jugar. Hay que ir cambiando porque uno busca osas distintas, yo quiero algo diferente, quiero divertirme y también entretenerte.