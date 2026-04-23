Iván Prado Barreto presentó la mañana de este jueves su renuncia al cargo de gerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa. Se trata de la segunda vez que deja el puesto, luego de una primera dimisión en marzo de 2025.

La salida del funcionario se produce un día después de que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobara, por mayoría, una moción de disconformidad con su gestión que abrió paso a su censura. No obstante, según Prado Barreto, su decisión responde a motivos estrictamente personales.

Consejeros aprobaron la censura al gerente de Energía y Minas, Ivan Prado (Foto: Consejo Regional de Arequipa)

En la carta presentada por mesa de partes del Gobierno Regional, el exfuncionario señala que su renuncia obedece a razones personales. Asimismo, en el documento menciona los avances del proyecto Parque Minero Metalúrgico, previsto para ejecutarse en la provincia de Caravelí.

Iván Prado presentó su renuncia al cargo de gerente regional de Energía y Minas, un día después de la interpelación (Foto: Consejo Regional de Arequipa)

El funcionario Prado volvió al cargo hace apenas un mes, luego de su primera renuncia en el 2025, con el mismo argumento de razones personales. Sin embsrgo, también fue cuestionado por los consejeros por la falta de respeto a la consejera Nila Roncalla en una reunión de trabajo en su condición de presidenta de la comisión de minería. También fue criticado por asistir a un local nocturno en la zona minera de Chala en Caravelí.

GOBERNADOR DE AREQUIPA DEFIENDE A FUNCIONARIO

Cabe señalar que horas antes el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, mantuvo una actitud de protección a Prado Barreto, asegurando en entrevista a RPP Arequipa que solo cambiaría a su funcionario si presentaba su renuncia.

“La Ley Orgánica (de Gobiernos Regionales) es muy clara, la única potestad la tiene el gobernador (...) yo tengo 3 proyectos claves que vengo desarrollando en este sector. Me interesa avanzar lo relacionado con el Parque minero metalúrgico”, señaló.

Asimismo, acusó al Consejo Regional de Arequipa de tener una agenda política de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sánchez manifestó que un consejero regional habría sido presionado por su movimiento regional para votar a favor de la disconformidad de Iván Prado.