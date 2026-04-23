El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) habilitó Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) para 170 familias damnificadas por las lluvias intensas registradas durante el 2026, con el objetivo de que puedan acceder a una vivienda temporal segura.

Según informó la entidad, 69 familias de las regiones Loreto, Áncash, Huancavelica, Cusco y Lambayeque ya iniciaron el cobro del subsidio mensual de S/500 en las agencias del Banco de la Nación de sus localidades.

Otras familias ubicadas en Arequipa, Ayacucho, Pasco y Piura iniciarán el cobro en los próximos días.

Subsidio permitirá alquiler temporal por hasta 24 meses

El titular del MVCS, Wilder Sifuentes Quilcate, señaló que el bono busca brindar una solución inmediata a las familias afectadas por fenómenos climáticos.

“El Gobierno está donde más se le necesita. Con el BAE brindamos una solución concreta y rápida a las familias que lo han perdido todo, asegurando un espacio digno y seguro desde donde rehacer sus vidas”, declaró el ministro.

El BAE permite a las familias alquilar viviendas con servicios básicos por un periodo de hasta 24 meses, lo que garantiza un techo seguro mientras se desarrollan procesos de recuperación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

Verificación en campo y convocatorias realizadas

La habilitación de estos bonos responde a tres convocatorias realizadas entre febrero y marzo, tras un trabajo en campo efectuado por especialistas del MVCS.

Estas evaluaciones permitieron verificar viviendas colapsadas o inhabitables, luego de recibir reportes de las municipalidades distritales de las zonas afectadas por lluvias intensas.

En la región Arequipa, considerada una de las más afectadas por los desbordes de torrenteras, se habilitaron 25 bonos BAE.

Semanas atrás, el ministro Wilder Sifuentes Quilcate recorrió distritos como Cayma y Yanahuara, donde se ejecutaron labores de limpieza y remoción de escombros tras los daños ocasionados por las lluvias.

Más de 1,600 potenciales beneficiarios en el año

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año el Ministerio de Vivienda aprobó 11 convocatorias que contemplan 1,622 potenciales beneficiarios del BAE a nivel nacional.

Este programa busca asegurar que más familias accedan a viviendas temporales seguras, mientras se ejecutan acciones de rehabilitación, reasentamiento o reconstrucción de las viviendas dañadas por fenómenos naturales.