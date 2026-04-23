Una sanción de 3 años 6 meses y 23 días ha solicitado la Fiscalía Mixta de Gregorio Albarracín en contra del operador Gregorio Saira Callomamani, quien conducía la motoniveladora que atropelló y mató al niño Aarón Josué Ch. G, (8) el pasado sábado 21 de abril.

El fiscal Wilfredo Calizaya Marón señaló que ya se presentó el requerimiento de proceso inmediato y se ha interpuesto la acusación en contra del operario por el presunto delito de homicidio culposo.

Reparación civil

Además se le está solicitando el pago de una reparación civil de 80,000 soles y se ha logrado que el Juzgado de Investigación Preparatoria incorpore al Gobierno Regional de Tacna como tercero civil responsable. En caso se llegue a una sentencia condenatoria la reparación civil debe ser asumida de forma solidaria por el Gobierno Regional de Tacna y el operador de la maquinaria.

El magistrado indicó que el acusado no tiene antecedentes penales, tampoco tiene reiterancia en la comisión de delitos de la naturaleza por la cual se le está juzgando y debido a ser una persona de la tercera edad se le está excluyendo de la solicitud de prisión preventiva ya que la promoción de la pena no supera los cinco años.

Por otra parte comentó que la maquinaria del Gobierno Regional de Tacna se encuentra actualmente incautada a fin de garantizar el pago de la reparación civil.