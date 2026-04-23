En su edición número 36 se realizará el Festival del Maíz y la Papa de Tarata este 24, 25 y 26 de abril en el campo ferial de la Municipalidad Provincial de Tarata. Así le informaron ayer los organizadores de la actividad en conferencia de prensa efectuada en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Tacna.

El comisario del festival, Hipólito Limache Yufra, indicó que se instalarán más de 40 stands con una veintena de productos típicos de Tarata como papa, maíz, tuna, tumbo, cuyes, muña, orégano aceites esenciales, artesanías y gastronomía. “La novedad de este año es que se ha reducido los precios de los juegos extremos, normalmente cuesta 30 soles pero esta vez serán dos juegos por uno, vale decir 15 soles”, comentó.

Iniciará con “pago a la tierra”

Por su parte el coordinador general, Alexander Mendoza Huarahuara, detalló que cada expositor presentará 50 kilos de papa y 50 kilos de maíz, para asegurar una gran oferta a los visitantes que se han invitado en Chile y Bolivia.

La feria iniciará este viernes 24 con una ceremonia de pago a la tierra a las 5 horas, el recibimiento de las autoridades e inauguración a las 10 h, las actividades culturales y recreativas de 10:30 a 12:00, retretas de bandas, concursos de caña, trajes típicos, mejor maíz pintado, mejor vaca productora, mejor cabra, juzgamiento de ganado ovino y concurso de la canción andina.

Los organizadores anunciaron que habrá talleres demostrativos en biotecnología, degustación de parrillada tarateña y concurso de bebidas típicas de la provincia.