Recientemente se llevó a cabo un operativo multisectorial inopinado en el Centro Histórico de Cusco y zonas aledañas, con el objetivo de garantizar la formalidad, seguridad y calidad de los servicios turísticos.

La intervención organizada por el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía - Gercetur, contó con la participación de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Municipalidad Provincial del Cusco, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Durante las acciones de fiscalización, se intervino a guías de turismo que no portaban de manera visible su carné oficial, incumpliendo las disposiciones que regulan el ejercicio formal de la actividad.

Asimismo, algunos de los intervenidos fueron conducidos a la comisaría del Cusco tras negarse a identificarse ante las autoridades, en el marco de las acciones de control y verificación.

En el caso de los establecimientos de hospedaje, se detectaron situaciones preocupantes, como la promoción de categorizaciones que no poseen, la ausencia de tarifarios visibles y registros de huéspedes incompletos, además de no contar con la autorización sectorial correspondiente de la Gercetur. Frente a estos hechos, se procedió a iniciar los respectivos Procedimientos Administrativos Sancionadores, conforme a la normativa vigente.

Como resultado del operativo, también se dispuso la clausura inmediata de un establecimiento que desarrollaba actividades de agencia de viajes y turismo en condiciones irregulares, al compartir el mismo espacio con otros giros comerciales como joyería y casa de cambios, además de no contar con autorización de Defensa Civil.

Asimismo, se iniciaron acciones sancionadoras contra agencias de viajes que operaban sin licencia de funcionamiento, incumpliendo la normativa vigente y con personal no identificado. Las autoridades reafirmaron que estos operativos continuarán desarrollándose de forma permanente, con el propósito de combatir la informalidad y proteger la imagen de Cusco como destino turístico seguro.