La agrupación colombiana Mukangu realizará su primera presentación en el Perú como parte del Kumbión Patrio, un encuentro de música alternativa que reunirá a bandas independientes de distintos países de Latinoamérica.

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio, desde las 7:00 p. m., en el Teatro Kantaro, ubicado en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

La presentación marca el inicio de la proyección internacional de la banda, que busca ampliar su presencia en el circuito musical independiente de la región.

Una propuesta que fusiona tradición y sonidos contemporáneos

Mukangu desarrolla una propuesta artística que combina influencias de las raíces culturales latinoamericanas con sonidos contemporáneos.

Según la agrupación, su espectáculo integra música en vivo, elementos visuales y movimiento escénico para construir una experiencia centrada en la identidad cultural y el intercambio artístico.

La actuación en Lima representa el primer paso de una estrategia orientada a presentarse en otros escenarios de América Latina.

Festival reunirá a bandas peruanas y colombianas

Además del debut de Mukangu, el Kumbión Patrio contará con la participación de reconocidas agrupaciones de la escena alternativa peruana.

El cartel incluye a:

Barrio Calavera , referente de la fusión tropical y urbana.

, referente de la fusión tropical y urbana. La Nueva Invasión , banda representativa del circuito independiente nacional.

, banda representativa del circuito independiente nacional. La Santa Muerte , reconocida por su propuesta escénica.

, reconocida por su propuesta escénica. Sould Canela, proyecto emergente de la escena alternativa.

La organización señala que el evento busca fortalecer los vínculos culturales entre artistas latinoamericanos y ofrecer un espacio para la difusión de nuevas propuestas musicales.

Datos del evento

El Kumbión Patrio se desarrollará el:

Fecha: sábado 11 de julio de 2026.

sábado 11 de julio de 2026. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Teatro Kantaro (Av. Tacna 225, Cercado de Lima).

Teatro Kantaro (Av. Tacna 225, Cercado de Lima). Entradas: disponibles a través de Ticketmaster.