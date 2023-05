La banda peruana Autobus presentó su esperado cuarto álbum de estudio titulado “Todo bien, nada en orden”, un disco conceptual inspirado en los tiempos actuales que atraviesa la humanidad y que ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Álbum “Todo bien, nada en orden”

Es una colección de 17 tracks que presentan una montaña rusa de emociones y experiencias de la vida. Desde el amor y el desamor, hasta las inquietudes existenciales y las promesas inconclusas, este álbum refleja la realidad de vivir en países donde todo está mal y la única manera de sobrevivir es tener una actitud positiva. ”El sonido del álbum transita entre melodías “beatlescas” y fraseos “ceratianos” en contrapunto con arreglos contemporáneos minimalistas y atmósferas envolventes que podrían salir de cualquier disco de Mac Demarco, War On Drugs o Tame Impala, referentes fundamentales para la composición de este trabajo”, afirmó Luis Enrique Piccini, líder de Autobus.

El álbum cuenta con la participación de importantes artistas nacionales e internacionales, como los antes mencionados We Are The Grand de Chile, El Principe Idiota -cantante de la banda argentina Mi Amigo Invencible- y el músico y productor nacional Abraham Palomino, mejor conocido como Imposible. Cada uno de ellos aportando sonoridades únicas y un carácter especial que, en suma, hacen de Todo bien, nada en orden, un álbum excepcional.

El álbum fue grabado y producido en conjunto con diferentes productores de diferentes latitudes, incluyendo a Adrián Mendoza desde Los Ángeles, Jorge Andres Balbi también desde Los Ángeles, Rafael de la Lama desde Oxapampa, Alonso Bentin, Jorge Velásquez, Nicolas Pestana, Abraham Palomino, Daniel Lujan desde Lima y BlackVitamina desde Chile en mastering. Estas participaciones garantizan una producción sonora sólida que mantiene el sonido característico de la banda y lo lleva a un nuevo nivel de evolución musical.

Desde su formación en el año 2006, Autobús se ha presentado en los shows más importantes de la ciudad junto a bandas internacionales como Soul Asylum, Franz Ferdinand, The Killers, Janes Addiction, Catupecu Machu, Capital Cities, Siddhartha, Mac De Marco. Además, han participado en importantes festivales de Perú y Latinoamérica. Con sus cuatro producciones ‘Autobus’ (2007), ‘Máquina Destrucción’ (2010) ‘Cuerpos de Luz’ (2017) TBNO (2023) y un gran grupo de seguidores, la banda se ha posicionado como una de las más importantes y pioneras del movimiento independiente de Perú.

El nuevo trabajo de Autobus será presentado en una extensa gira a nivel nacional que recorrerá ciudades como Huaraz, Chiclayo, Trujillo, Piura, Cusco, Arequipa, Oxapampa, entre otras, a lo largo de este año, el cual se presenta muy prometedores para uno de los grupos más interesantes de la escena actual peruana. La presentación oficial de este álbum en Lima será este viernes 9 de junio en La Noche de Barranco. Las entradas están disponibles a través de este enlace: https://bit.ly/3Oxkwbb

