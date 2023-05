El alcalde distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Niel Zavala anunció un proceso de sanción contra la promotora del evento por no cumplir con el aforo autorizado para el concierto en el estadio Joel Gutiérrez donde resultaron con lesiones veinte personas por intentar ingresar al escenario deportivo de forma masiva.

Lamentó el descontrol de la población y que rompieran los candados de una de las puertas de acceso al estadio por la avenida Municipal. La autoridad edil dijo que se evaluará si autorizan eventos similares en el recinto.

No tuvo soporte para mantener la seguridad

Zavala en entrevista telefónica con Correo sostuvo que la productora encargada de traer a los artistas no tuvo el soporte necesario para mantener la seguridad y orden durante el evento que se efectuó de forma gratuita y buscaba reactivar la economía de los vecinos del distrito.

Descartó que se vuelva a realizar un evento con la promotora debido a los problemas presentados y replantearse la forma como se desarrollarán en el futuro espectáculos.

“No he podido dormir toda la noche”

Sobre los heridos dijo que conversó con el director del hospital regional Hipólito Unanue Edgar Concori donde le indicó que no revisten gravedad. “No he podido dormir toda la noche, he estado monitoreando el estado de salud de los heridos y gracias a Dios todos están estables y no ocurrió una desgracia”, comentó la autoridad edil.

Señaló que es necesario contar con un ambiente adecuado para la presentación de artistas por la magnitud de asistentes y se trabaja una propuesta de centro cultural para los shows artísticos.

Se limpió el estadio tras el evento

Consultado sobre el estado del estadio tras el show artístico donde la cancha quedó llena de botellas y desperdicios, aseguró que todo estaba limpio y no había daños en el recinto deportivo.

Respecto a los excesos de personas con alcohol, dijo que es responsabilidad de cada asistente ver por su seguridad.