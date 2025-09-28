La escena musical peruana suma una nueva propuesta fresca y provocadora. La banda EM, anteriormente conocida como Estado Migrante, presentó su más reciente sencillo “Sabes”, junto con un videoclip que marca el inicio de una etapa renovada en su trayectoria.

El proyecto está liderado por Zack Strummer (voz, guitarra y compositor) y Fernando Elizalde (productor general), acompañados por Dass en el bajo y Matt en la batería. Con este cambio de nombre, la agrupación busca consolidar una identidad auténtica, diversa y sin fronteras.

“Decidimos rebautizar la banda como EM con el fin de hacer llegar nuestra propuesta a todos los espacios y públicos posibles. EM es un estilo de vida, un espacio para ser tú mismo, sin etiquetas y con el único propósito de ser libres”, señaló Zack Strummer.

El videoclip de “Sabes”, dirigido por Fernando Roncal (Drillmatic), muestra a la banda en un viaje por carretera que transmite frescura, complicidad y libertad, convirtiéndose en un retrato audiovisual de la energía y la identidad de EM.

En lo que va del año, EM ha recorrido diversos escenarios limeños, debutando oficialmente en Sodoma, la fiesta más grande de Lima en el Centro de Convenciones Barranco, donde se presentaron ante más de 2,000 personas como la primera banda pop en ese espacio. También han llevado su música a lugares icónicos como Casa Bulbo, Dragón de Barranco y Relativo Bar.

La banda asegura que no descarta colaboraciones futuras, siempre que estas mantengan la autenticidad de su propuesta. Con este lanzamiento, EM busca expandirse más allá de Lima, llevando su mensaje de libertad, diversidad y autenticidad a todo el país y consolidándose como una de las apuestas más frescas del indie pop peruano.