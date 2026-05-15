Un accidente de tránsito registrado en una vía que conecta Ayacucho con el Vraem dejó una persona fallecida y al menos tres heridos durante la tarde del jueves 14 de mayo. El vehículo en el que viajaban se despistó en una zona de curvas del centro poblado de Ccano, en la provincia de Huanta, y terminó varios metros por debajo de la carretera.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad siniestrada era una camioneta 4x4 modelo Hilux de uso particular. El vehículo había partido desde la ciudad de Ayacucho con dirección al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) cuando ocurrió el accidente.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control mientras transitaba por una curva de la carretera. Tras ello, la camioneta salió de la vía y cayó por una pendiente en esa zona de la provincia de Huanta.

Víctima fue identificada

A consecuencia del accidente falleció Wilmer Cárdenas Urbano, de 25 años. Las autoridades confirmaron su identidad mientras se realizan las diligencias correspondientes tras el siniestro.

Los demás ocupantes del vehículo, quienes pertenecen a una misma familia, resultaron heridos. Todos fueron trasladados al centro de salud de Tambo, ubicado en la provincia de La Mar, para recibir atención médica.

Vecinos de la zona participaron en las labores de auxilio luego de conocer lo ocurrido. Con apoyo de brigadistas de rescate lograron atender a las víctimas tras varios minutos de trabajo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.