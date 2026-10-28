Simple Plan regresa al Perú con todos sus éxitos para ofrecer un explosivo concierto este 6 de mayo en Costa 21, junto a All Time Low, 6 Voltios y Gamepad. La preventa de entradas comenzós con hasta 15% de descuento con Interbank, a través de Teleticket, para una noche que promete reunir a miles de fanáticos del pop punk y el rock alternativo.

La banda canadiense, considerada una de las agrupaciones más representativas del pop punk de las últimas décadas, volverá a encontrarse con el público peruano en un espectáculo cargado de energía, nostalgia y canciones que marcaron a toda una generación.

Simple Plan conquistó al mundo con temas que siguen vigentes entre sus seguidores y que prometen convertirse en los grandes protagonistas de esta noche. Canciones como “Welcome to My Life”, “Perfect”, “I’m Just a Kid”, “Addicted”, “Shut Up!”, “Untitled (How Could This Happen to Me?)”, “Summer Paradise” y “Jet Lag” forman parte de los éxitos que han consolidado su trayectoria internacional.

Con más de 25 años de carrera, Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre mantienen intacta la conexión con sus fanáticos y el espíritu rebelde que convirtió a la agrupación en un referente del género. La fiesta musical tendrá invitados de primer nivel. All Time Low, otra de las bandas fundamentales del pop punk internacional, se sumará a esta potente jornada, mientras que 6 Voltios, una de las agrupaciones más emblemáticas del punk rock peruano, pondrá a cantar a sus seguidores con sus temas más conocidos. Gamepad completará esta alineación que promete una descarga musical de principio a fin.