Bárbara de Regil, actriz que disfruta del suceso de la quinta temporada de la serie “Rosario Tijeras”, no oculta su expectativa por su próxima llegada a Lima para presentar su masterclass “Cardio Motivacional”, el sábado 18 de julio en el Domo del Multiespacio Costa 21.

“Tengo mucho tiempo de querer ir al Perú, y que finalmente se haya concretado es como un regalo de Dios, un regalo de la vida. Voy a estar ahí para dar un masterclass motivacional y convivir con todos mis seguidores, porque sé del tema y he sido deportista toda mi vida. Este encuentro no será un trabajo, será una oportunidad de abrazarlos y disfrutar de la energía del lugar”, afirma.

La protagonista de “Rosario Tijeras” explica cómo une el ejercicio físico con la charla motivacional, que es la base de la propuesta que la trae a Lima.

“Se dio sin proponérmelo. La primera clase que di la hice porque me la pedían y al final ofrecí una charla y resultó que fue muy motivadora para mucha gente. No importa sino haces ejercicio, no tienes que exigirte, el objetivo es pasarla bien, divertirnos y movernos. La vida se trata de intentarlo, estamos aquí para vivir la vida”, cuenta.

La actriz afirma sentirse muy contenta con la respuesta del público a la serie “Rosario TIjeras”, que protagoniza desde hace cinco temporadas.

“La gente la quiere y eso me hace muy feliz, es un personaje al que le meto mucho corazón y ganas, que me ha dado muchos regalos de vida. Rosario es una mujer que todo lo hace con el corazón, dice la verdad, se enamora muy fácil, es muy inocente. Me encanta darle vida”.