El serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho encontró el cadáver de un hombre que, según las primeras investigaciones, habría sido ‘pepeado’ luego de salir de una discoteca en la avenida Carapongo, en Lurigancho-Chosica.

Según información de El Comercio, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recopilar información sobre las circunstancias en las que fue hallado el cadáver.

Familiares de la víctima acudieron a la zona para identificar el cuerpo, el cual fue cubierto mientras se realizaban las diligencias correspondientes.