Tres personas fueron detenidas este lunes por la Policía Nacional luego de una persecución que terminó en una balacera en el cruce de las avenidas Universitaria y San Felipe, en el límite entre Comas y Carabayllo.

Los hechos se desencadenaron cuando los sujetos que viajaban en una camioneta negra abrieron fuego contra una motocicleta, lo que dio inicio a la persecución, de acuerdo con los primeros reportes.

Según RPP, serenos de Carabayllo, junto con efectivos de la comisaría de Santa Isabel, emprendieron la persecución por la avenida Universitaria. Más adelante, recibieron el apoyo de serenos de Comas y de otros agentes policiales.

Las primeras investigaciones señalan que los policías primero realizaron disparos de advertencia y luego dispararon contra la camioneta para frenar su avance. Sin embargo, el vehículo, al contar con blindaje, siguió su marcha.

Finalmente, las fuerzas del orden interceptaron el vehículo en el cruce de las avenidas San Felipe y Universitaria.

En el interior del vehículo se encontraron dos armas de fuego abastecidas, tres cacerinas y 15 municiones, las cuales fueron incautadas como parte de las diligencias.