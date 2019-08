Bárbara Mori cuenta que rechazó protagonizar "La reina del sur"

Síguenos en Facebook

La serie "La reina del sur" ha sido todo un éxito y en gran parte se debe a su protagonista: Kate del Castillo. No obstante, la actriz mexicana no habría sido la primera opción para el papel principal.

Resulta que la producción de la popular serie habría pensado antes en Bárbara Mori para dar vida a Teresa Mendoza y que esto no se habría concretado por decisión de la propia actriz. ¿Cuál es el motivo?

Según contó la uruguaya radicada en México desde hace varios años, nunca tuvo interés en formar parte de series, novelas o películas relacionadas a temas de narcotráfico.

“No fue por temas de agenda, fue porque a mí no me gusta ese tema, o sea como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”, declaró la actriz en un encuentro con varios medios de comunicación mexicanos.

Y es que, pese a la gran popularidad de la producción de Televisa, Bárbara Mori hizo hincapié en que no se arrepiente de su decisión, pues no persigue solo el éxito.

“Yo no persigo el éxito, persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz y como persona”, indicó la actriz.

Hay que recordar que hace poco, Bárbara Mori también contó que rechazó formar parte de la nueva producción de “Rubí”, esto debido a que suele estar en contra de las segundas partes.

“La verdad, siempre se quedaron con las ganas de una segunda parte. Yo no soy fan de eso y menos cuando fue tan exitosa. Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y seguí en las mismas”, dijo Mori.