Bartola quiere honrar la vida, lo necesita, hoy que asoma la esperanza tras tiempos difíciles, ella quiere celebrarla. Este 2 de setiembre la destacada cantante se reencontrará con su público en el Gran Teatro Nacional, oportunidad para que su música sane almas y corazones. “Este concierto será muy especial para mí porque en algún momento pensé que ya no iba a cantar, sucedieron muchas cosas que me bajaron la moral, mis ganas de hacer música”, nos dice.

La cruel pandemia que pegó muy duro...

En los primeros meses me encontraba como en una nebulosa, no tenía ganas de cantar, solo hablaba de tantas personas que se iban y eso me angustiaba el corazón. En algún momento salí a confortar por las redes, a cantar sin acompañamiento, porque entré en desesperación y quería hablar a la gente y decirle que no podíamos deprimirnos.

La música tiene un efecto sanador...

Cantar para mis seguidores me ayudó mucho, no lo hice para conseguir más adeptos, lo que buscaba era que la gente tuviera un poquito de felicidad entre tanto dolor y que yo también la tuviera, pero sucedieron tantas cosas que yo decía: ‘Dios mío ya no puedo, ya no soporto mas’. Este año no me tocó muy bueno, mi padre se fue y yo me enfermé de Covid.

¿Qué pensaste cuándo te tocó el virus?

Que me iba a morir, como nunca en mis 66 años de vida y 51 de carrera artística, sentí que había llegado la hora y bajé los brazos. He pasado por muchas situaciones muy duras, pero nunca me había rendido, pero esta vez no sé, me sentía realmente mal y dije: ‘bueno que sea lo que Dios decida’.

Pero Dios decidió darte una nueva oportunidad...

Y por eso quiero decir que todavía Bartola está entera, con ganas de cantar, de reír, no sé de donde me ha salido toda esta fortaleza, debe ser que mi padre desde el cielo me dice: ’hija todavía te falta’. Entonces me he puesto nuevamente bien y quiero estar con el publico, no será un concierto con mucho aforo, pero creo que es lo necesario para que te acaricien, te aplaudan y sienta ese calor tan necesario para los artistas.

Tu concierto “Honrar la vida” será tu reencuentro tan esperado con el público.

‘Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir !Honrar la vida!’, es parte de la letra del hermoso tema de Eladia Blásquez que da nombre al espectáculo y no podía haber sido mejor elegido. Quiero decirle a mi público con canciones, que después de todo esto que hemos pasado hay que honrar la vida, y será con música, canciones, con recuerdos, con la gente que vuelve a los teatros, eso también nos da mucha esperanza.

¿Se armará la jarana en el Gran Teatro Nacional?

Será una noche de celebración y voy a honrar a mi maestra Eloísa Angulo con un mix de temas que ella hizo populares, también voy a cantar, gracias a las nuevas tecnologías ‘Como una rosa roja’ a dúo con Lucha Reyes. También presentaremos tangos, boleros, música tradicional peruana para que los chicos sigan teniendo un referente para el futuro, para que sigan amando lo nuestro. Voy a ser en el escenario esa Bartola de siempre, sencilla, dicharachera, un poco juguetona o loca, como quieran decirle, esa Bartola que es de ustedes, de la gente.

Esthér Dávila “Bartola”

Cantante. El compositor Augusto Polo Campos bautizó a la cantante con el nombre artístico de “Bartola” y marcó su carrera artística. Además de tener una exitosa carrera en la música, también es conductora de televisión.