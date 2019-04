Baterista John “Eddie” Edwards: “Si quieres sobrevivir, copiar es la peor decisión”

Síguenos en Facebook

Con 43 años de historia sobre sus hombros, The Vibrators anunció su primer concierto en nuestra capital. Son una parte esencial de la formación del punk, como comunidad y género musical. John “Eddie” Edwards conversó con diario Correo sobre su próxima presentación.

¿Qué nos pueden adelantar de esta visita a nuestro país? Es la primera vez que vamos a Perú. Será una aventura emocionante. Siempre es bueno ir a lugares nuevos. Ya estamos deseando que llegue el día. Vamos a tocar muchos de los temas que marcaron al grupo.

Con 43 años de carrera, son uno de los estandartes del punk. ¿Cómo toman esta responsabilidad? En realidad, no pensamos en esos términos. Simplemente, salimos, tocamos y tratamos de hacer conciertos emocionantes. Queremos que todos vayan a casa con una sonrisa en la cara. Sin embargo, me enorgullece que hayamos seguido haciendo buena música durante 43 años. No hay mucha gente que pueda decir eso.

The Vibrators es un reflejo de los años setenta. A través de su música se escuchan críticas a la sociedad, los pasatiempos que vivían, así como las necesidades que tenían. ¿Cómo define esta década el disco Pure Mania (1977)? ¡Espero no habernos quedado atrapados en los años 70! Intentamos que nuestras canciones sean relevantes para lo que está pasando ahora también. Personalmente, (las canciones) fueron para deshacerse de las grandes bandas de rock exageradas de la época. Con tres pistas en un álbum y temas más cortos era relevante para nosotros. Odié todo lo que (se asemejaba a) “Bohemian Rhapsody”. Nosotros quisimos hacer grandes canciones sin pretensiones. No estábamos solos en eso y rápidamente obtuvimos la definición de “punk”.

Por aquellos años, cuando empiezan a formarse grupos de punk, ustedes marcaron un estilo distinto. ¿Cómo fue encontrar ese sonido propio? Cada vez que sentimos que estábamos copiando a alguien, tomábamos otro camino en nuestros ensayos. Si quieres sobrevivir, copiar es la peor decisión. Tienes que tener un sonido original, o acercarte a lo que buscas. Nosotros lo hicimos.

De las influencias que tuvieron dentro del rock and roll antes de formar la banda, ¿cómo nace este sonido que luego fue definido como punk? Queríamos devolver a la gente la emoción que sintieron cuando escucharon por primera vez a Chuck Berry, The Who, Kinks, The Stooges, entre otros, y convertirlo en algo nuevo por nuestra cuenta. Era esencial lograr una vibra real. Pure Mania fue así un título tan perfecto para esta época.

Ustedes fueron parte de la formación del movimiento de punk británico. ¿Qué opinan del género -como comunidad y en lo musical- en la actualidad? Todavía escucho todos mis viejos vinilos de los años cincuenta, sesenta o setenta. Nunca me ha gustado la música hecha por computadoras y robots, o la gente que hace mímica en el escenario; no iría a esos conciertos. Creo que el movimiento punk está muy alejado de esas cosas, por eso es increíble.

PERFIL

John Edwards

músico

Es uno de los fundadores de The Vibrators. La banda pertenece a la primera ola de punk británico. Pure Mania es uno los discos más importantes de este género.