Beto Ortiz fue uno de los personajes de la farándula limeña que se contagió de la COVID-19. Además, reveló que no fue fácil vencer a este mortal virus y que en una oportunidad pensó que moriría.

En declaraciones con Ojo, Beto pensó en hacer un testamento, pues no quería que todos sus bienes se quedarán con las personas equivocadas.

“No a todo el mundo le diagnostican una enfermedad mortal, y el Covid lo es. Además yo tenía todos los factores de riesgo por mi peso, edad, porque tengo asma, por eso, una de las primeras cosas que hice fue llamar a un amigo abogado para decirle: ‘Quiero hacer un testamento’. No es que tenga una fortuna, pero tengo una casa, autos, no quería que caigan en las manos equivocadas” ; comentó el conductor de TV.

DEMASIADO TARDE PARA EL TESTAMENTO

Beto comentó que uno de sus amigos cercanos le dijo que estaba exagerando y, además, para redactar un testamento, necesitaba la presencia de un notario.