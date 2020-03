El exconductor de televisión Beto Ortiz regresó a Lima desde Miami y ahora se encuentra cumpliendo cuarentena obligatoria, como medida dispuesta por el Ejecutivo contra el coronavirus, en un conocido hotel de la capital.

El periodista hizo caso a Magaly Medina de regresar porque sufre de asma y lo convierte en población vulnerable ante el COVID-19.

“Los último días han sido han sido unas peripecias como para escribir una larga crónica porque salí de Nueva York, realmente, en los último vuelos que había para Florida. Me quedé en Miami buscando vuelos porque suponía que en Miami iba a ser más fácil”, cuenta el también escritor en ‘Magaly TV: La Firme’.

Beto Ortiz narró que no llegó en un vuelo humanitario, sino que pagó su pasaje de un vuelo de primera clase debido a que era el único que había disponible. Contó que iba a viajar con estudiantes, quienes pagaron 650 dólares, pero que al final le dijeron que ya no había cupos.

“Todos los estudiantes pagaron sus pasajes, los chicos han pagado 650 dólares cada uno para venir. Estaba comprando mi boleto al mismo precio; sin embargo, me llamaron como un par de horas despuès a decirme que ya no había cupos. Me bajó la presión, me dijeron que hay una alternativa para viajar en primera clase", expresó.

Tras llegar a Lima llegó a un hotel para estar aislado y rechazó las versiones de personas que cumplen cuarenta, quienes se quejan de la mala atención y de la comida que reciben.

“En los hoteles nos están tratando como reyes, no están atendiendo con una enorme amabilidad. Esta es una situación de emergencia, no es una vacación, es una cuarentena. Tenemos nuestras tres comidas aseguradas, un techo y la seguridad de que ni vamos a salir a ser contagiados ni mucho menos a contagiar”, sostuvo.