Beto Ortiz responde si Susan Ochoa estará en 'El Valor de la Verdad'

Tras el polémico enfrentamiento que ocurrió entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel, Beto Ortiz sorprendió al hablar de la posibilidad de que la cantante peruana se presente en 'El Valor de la Verdad'.

"Estoy seguro de que (Susan Ochoa) se va a sentar. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar (si estamos en negociaciones), pero la estamos esperando", respondió el conductor al ser consultado sobre si Susan Ochoa se sentará en el sillón rojo.

Asimismo, Beto Ortiz se pronunció sobre las palabras que tuvo la popular 'Señito' y que hicieron que Susan Ochoa decida renunciar a 'El Artista del Año'.

"No es tan extraño. En los ‘realities’ necesitas peleas, controversias... y si no se producen naturalmente, a veces hay que inducirlos un poquito. Entonces, hay un buen guionista que habrá pensado que a la protagonista se le debe tirar una torta en la cara y eso es lo que han hecho, pero me parece un maltrato innecesario", comentó el periodista a RPP.

"No hay punto de comparación entre una cantante que trae dos gaviotas de plata de Viña del Mar y una señorita que es famosa por su romance con futbolistas", sentenció Beto Ortiz, quien espera recuperar el primer lugar en la sintonía de los sábados por la noche.