Hace unas horas se dio a conocer que la cuenta oficial de Twitter de Beto Ortiz fue cerrada debido a un ataque cibernético. Además, él no fue el único afectado, ya que su casa televisiva, Willax, también corrió con la misma suerte.

Cabe mencionar que Beto tenía alrededor de 3.5 millones de seguidores en Twitter.

Recordemos que, para desactivar una cuenta de Twitter, es necesario que varios usuarios la reporten simultáneamente. Luego, la red sociales toma la decisión si cerrar temporalmente la cuenta o la elimina.

Beto Ortiz a Martín Vizcarra: “Él empleó la traición para hacerse del poder”

Beto Ortiz regresa con todo a la televisión. Desde mañana a las 9:00 p.m. por Willax TV, el periodista promete seguir desmarcandose de algunos de sus colegas, a quienes les acuñó el rítmico sobrenombre de “guaripoleras” del Presidente. Garantiza con “Beto a Saber”, color y espíritu crítico a una movida época preelectoral.

“Creo que ha ocurrido un fenómeno extraño que no sé en qué otro momento de la historia reciente se haya producido: la fascinación, el enamoramiento de la prensa por un Presidente que hasta ahora no le veo el sex appeal. No sé qué los deslumbró tanto de Vizcarra, lo único parecido que recuerdo fue Valentín Paniagua”, dice el periodista.

