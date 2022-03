Todo apunta a que la artista encargada de abrir los shows en la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022 será Beyoncé. La cantante está nominada en la categoría Mejor canción original y podría tener la oportunidad de ser la primera en presentarse en la gala del próximo 27 de marzo, según informó Variety.

Según reveló el medio especializado, la intérprete de “Single Ladies” estaría en negociaciones avanzadas para interpretar “Be Alive”, tema de la banda sonora de la película “King Richard”, inspirada en las leyendas del tenis Venus y Serena Williams.

Además, se estima que la presentación en vivo de Beyoncé podría darse desde las canchas de tenis de Compton, California, reciento donde las hermanas Williams practicaban y desde donde pusieron en marcha su dinastía de tenis.

Beyoncé y Dixon competirán en la categoría Mejor canción original junto a Billie Eilish y Finneas por “No Time to Die”, Lin-Manuel Miranda por “Dos Oruguitas”, Van Morrison por “Down to Joy” y Diane Warren por “Somehow you do”.

Beyoncé, quien recientemente cumplió 40 años, es ganadora de 28 premios Grammy y decenas de premios internacionales. Ella se sumaría a la lista de artistas en la gala de los Oscar 2022, con Adam Blackstone, Travis Barker, Sheyla E., Robert Glasper y The Samples, y DJ D-Niza.

Cabe señalar que la ceremonia del 27 de marzo será conducida por las comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, después de tres ediciones sin un anfitrión. La gala se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood.

