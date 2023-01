Shakira lanzará una nueva canción este miércoles 11 de enero en colaboración con el productor argentino Bizarrap. Ambos realizaron el anuncio a través de sus redes sociales. El tema tendría varias referencias a su ruptura amorosa con Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

Este anuncio se da luego de que este lunes cientos de personas vieran en Miami una avioneta sobrevolando con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa tipos como tú”, con la fecha “11/01/23″, la cual fue rápidamente relacionada con la colombiana.

The She Wolf is back on January 11th! 🐺🚨 ¡La Loba está de regreso este 11 de enero! pic.twitter.com/UT0Kxh757X — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Además, se habría filtrado parte de la letra de la canción , según informó el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

“ A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique ”, dice la letra.

Se especulaba que dicho tema se haría en colaboración con Karol G, pero el elegido esta vez fue el argentino, quien incrementó su fama por sus exitosas sesiones musicales.

