¿Nuevo año, nueva pelea? A pesar de que Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan, se vuelven a avivar las tensiones entre la expareja.

El motivo ha sido la participación del hijo mayor de ambos, Milan de 9 años, en un evento de Twitch organizado por el ex futbolista el último fin de semana.

Recordemos que Gerard Piqué, anunció su retiro del club Barcelona y tras esta decisión, el español se enfocó en su faceta como empresario, sin embargo, el fútbol sigue presente en la vida de Piqué; quien es el presidente de la Kings League, una Liga de fútbol protagonizada por streamers y ex futbolistas.

Asimismo, el exfutbolista indicó que no estaba planificado que el menor apareciese en el vídeo, sino que fue algo espontáneo. “ No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir ”, declaró.

De acuerdo con fuentes cercanas, la colombiana se habría molestado con el padre de sus hijos por exponer a Milan, en una plataforma multitudinaria sin su autorización.

“ Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de contenido adulto ”, señaló la oficina de comunicación de la artista.

