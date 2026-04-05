El artista urbano Black Nez presentó su nuevo sencillo titulado Yo me dejo, una producción que marca una nueva etapa en su desarrollo creativo dentro del género del reguetón.

La canción representa un momento de consolidación artística para el intérprete, quien ha enfocado su trabajo en fortalecer su identidad musical mediante el cuidado de la estética, el sonido y la narrativa que acompaña sus composiciones.

El sencillo forma parte de un proceso creativo personal que busca consolidar su presencia dentro de la escena urbana peruana.

Producción integral desarrollada por el propio artista

“Yo me dejo” fue compuesta, producida, mezclada y masterizada por el propio Black Nez, quien asumió el control total del proceso creativo en el estudio.

Cada elemento musical —desde los ritmos hasta las texturas y frecuencias— fue trabajado cuidadosamente para construir un sonido que refleje con mayor fidelidad su estilo dentro de la música urbana.

Esta metodología busca reforzar su propuesta artística desde una perspectiva integral, donde el artista no solo interpreta, sino también dirige el proceso técnico y conceptual de sus producciones.

Trayectoria previa y evolución desde Nezy.O

Antes de adoptar el nombre artístico Black Nez, el músico desarrolló parte de su carrera bajo el seudónimo Nezy.O, vinculado a la escena urbana del Callao.

Durante esa etapa participó en diversos proyectos colaborativos y lanzó canciones como Mi Barrio, un tema que buscaba visibilizar el talento musical emergente en los barrios y mostrar una visión distinta de estos espacios a través del arte.

Ese recorrido artístico influyó en su afinidad por el reguetón, género que ha acompañado su desarrollo musical desde sus primeras influencias junto al rap y otros ritmos urbanos.

Una propuesta estética que refuerza el concepto del tema

La imagen que acompaña el lanzamiento de “Yo me dejo” introduce un juego simbólico sobre las dinámicas de poder dentro de las relaciones que narra la canción.

La estética visual del sencillo se integra al concepto musical, proponiendo una reinterpretación de los roles tradicionales dentro del género urbano y sugiriendo nuevas formas de expresión narrativa.

Con este lanzamiento, Black Nez busca consolidar su identidad artística y continuar desarrollando una propuesta que combine sonido, estética y contenido conceptual dentro del reguetón contemporáneo.