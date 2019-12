A finales de los años 90, una de las emisoras más populares del país, Ritmo Romántica, cautivaba a miles de radioyentes. La voz apacible de Blanca Ramírez sumaba cada vez más seguidores a través del legendario y aún vigente programa "Entre la arena y la luna", un espacio en el que, además de presentar temas musicales, brinda consejos para lidiar con algunos pesares de la vida y del amor. Hoy, con 20 años frente al micrófono, la también couch motivacional conversó con diario Correo sobre sus inicios en las cabinas, su relación con los radioescuchas y su candidatura al Congreso.

¿Cómo inició tu carrera como locutora radial?

Empecé como narradora de noticias, luego como conductora de programas magacín, hasta que decidí hacer televisión; fui la voz de canales y comencé a grabar comerciales. Al poco tiempo, me enteré que había una propuesta para hacer un programa romántico y me dije ¿por qué no?. Me llamaron, hicieron el casting, pero quien quedó fue Vanessa Terkes. Tiempo después entré yo.

Cuando comenzaste a conducir el programa, ¿ya existía el formato de consejos?

Todo inició el día en que me llamó una oyente que tenía problemas con el novio y quería atentar contra su vida. Me involucré tanto con el caso que pensé: “Hay un montón de gente que nos escucha y que se está muriendo de amor”. Entonces le planteé a mi jefe la idea de dar mensajes positivos y me dijo: “Tú eres profesional, haz lo que tu quieras”. El resto es historia.

Diariamente debes escuchar un sinfín de historias, ¿cómo ha sido lidiar con eso?

Ha sido difícil, hasta ahora me conmuevo. Recuerdo que salía mal del programa, pero he ido manejando el tema para poder ser más fuerte que la persona que está en esa situación y así transmitirle fortaleza. A veces llaman personas a quienes les han detectado cáncer a ellos o a la pareja.

¿Cómo definirías el amor?

Nos han vendido una idea bastante ilusoria sobre el amor, cuando, en realidad, este es un sentimiento que se va construyendo día a día. No se puede decir “Él es el amor de mi vida” porque la vida todavía no acaba. El amor viene de la mano con la lealtad, fidelidad, el respeto. Son varios compromisos en una sola palabra,

¿Qué se debe desaprender para vivir un amor sano?

Hay que dejar de lado la idea de que va a venir un príncipe a rescatarnos. Las mujeres sufrimos mucho más por esas ideas fantásticas, según mi experiencia. Puedo dar cifras bastante preocupantes de cómo las mujeres ven el amor y cómo lo ven los hombres. Ellos también sufren, pero lo procesan más rápido porque para ellos la vida continua. Pero la mujer puede pasar cinco años y sigue acordándose del chico que la engañó en el 2010. Carga su mochila de tristeza y dolor.

Por otro lado, estás postulando al Congreso. ¿Cómo se dio esta oportunidad?

Siempre he trabajado en favor de las mujeres y creo que es una oportunidad para hacer algo tangible a favor de ellas. Lo he estado haciendo a través de los talleres, eventos a fin de año, en fechas específicas. No había pensado realizar un trabajo día a día a través de un poder político, pero ahora que se presentó dije ¿por qué no? Por eso, postulo por el número 4 del Partido Popular Cristiano (PPC).

¿Qué propuestas tienes delimitadas?

He investigado el tema de celeridad de juicios de alimentos, así como el tema de un acompañamiento policial cuando una mujer pide garantías para su vida. Además de un tema sumamente importante como es el acceso a viviendas para madres solteras.

Perfil

Blanca Ramírez

Locutora radial. En 1988 inició su carrera en RPP. A partir de 1992 prestó su voz para diversos comerciales y a finales de 1999 obtuvo la conducción del programa “Entre la arena y la luna”, el cual era conducido por la actriz Vanessa Terkes.

Blanca Ramírez: “Nos han vendido una idea bastante ilusoria sobre el amor”/ Video: Liliana Caysahuana