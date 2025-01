Bob Dylan, el músico, compositor, cantante, poeta y pintor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, abrió esta semana una cuenta en TikTok, la plataforma de videos de origen chino que está en el marco de la polémica en EE.UU., pues una ley ordenó que la red social sea cerrada hoy en el país norteamericano.

Medios estadounidenses confirmaron que la cuenta verificada y oficial de TikTok fue abierta por el autor e intérprete de “Blowin’ in the Wind”, “The Times They Are A-Changin”.

Allí, Dylan, de 83 años, colgó su primer video, que recoge imágenes de diversas épocas de su carrera y suenan temas como “Like a Rolling Stone”, “Knockin’ on Heaven’s Door” y “Hurricane”.

Luego de años de debate y meses de batalla judicial, TikTok debería desaparecer hoy en EE.UU. privando a 170 millones de usuarios, entre ellos ahora el músico, de esta aplicación muy popular.

La Corte Suprema avaló por unanimidad el viernes una ley del Congreso que contempla la prohibición de la red social si sus propietarios chinos no la ceden en venta. La ley en cuestión fue concebida como una respuesta a la creencia generalizada en Washington de que Tiktok está siendo utilizada por China con fines de espionaje o propaganda.

