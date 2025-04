Gala Brie lanzó el video de su nuevo y atractivo single “El Impulso”, el cual puede definirse como un viaje nostálgico en clave de cumbia. Este sencillo que originalmente fue concebida como una balada y luego evolucionó hasta encontrar su verdadera identidad en la cumbia, captura la intensidad de un sentimiento incontrolable: el deseo de ir tras alguien sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias. Es en suma el anhelo de probar suerte con la persona que le gusta, dejando en claro que no quiere que nada ni nadie se interponga en su camino.

“Este single es una explosión de fuerza y sentimiento. Habla del deseo, del magnetismo, de esa energía que nos mueve sin pensarlo. Es una cumbia con una vibra muy poderos, y es solo el comienzo de todo lo que viene en Podría besar tu sombra”, afirmó la cantante nacional, quien agregó que es una declaración de amor impulsiva y decidida, cargada de emoción y nostalgia.

Musicalmente “El Impulso” es una cumbia con un fuerte espíritu pop, donde el saxo, la trompeta y la percusión marcan el ritmo vibrante, mientras que las guitarras atmosféricas aportan un aire melancólico y envolvente. Su coro es memorable, acompañando la sensación de vértigo y emoción que transmite la letra. La frase: “Quizás no sea el momento, pero creo que no estoy equivocada aunque vea que el impulso se dispara me siento completamente enamorada”, encapsula perfectamente la esencia de la canción: la lucha entre la razón y el deseo.

De otro lado, como parte del lanzamiento de este single Gala Brie recibió una invitación especial para asistir a los Premios Lo Nuestro, uno de los eventos más importantes de la música latina. Durante la gala, la cantautora compartió experiencias con reconocidos artistas de la industria, disfrutó de la celebración y presenció de cerca la emoción de los ganadores. Además, tuvo la oportunidad de conectar con la vibrante escena musical latina y entablar relaciones con artistas y productores de diferentes partes de Latinoamérica, abriendo nuevas posibilidades para futuras colaboraciones.

“Fue un honor estar en un evento que celebra la música latina con tanto cariño. Es inspirador ver a tantos artistas de tantas generaciones reunidos, compartiendo su arte y energía. Me siento agradecida por haber formado parte de esta noche tan especial”, señaló.

“El Impulso” es el primer adelanto de su próxima producción musical “Podría besar tu sombra”, la cual estrenará este año.