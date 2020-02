Brad Pitt vivió una feliz noche en los Oscars 2020 al derrotar en la categoría “Mejor actor de reparto” a grandes actores como Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopnkins y Tom Hanks. Su soberbia actuación en Once Upon A Time In Hollywood le valió el anhelado galardón.

Es así como Brad consiguió su segundo Oscar de su carrera, y se mostró muy agradecido con el director que lo convocó a esta película. “La industria del cine no sería lo mismo sin Quentin Tarantino”, dijo Pitt.

Minutos antes de la premiación, en la glamorosa alfombra roja, Brad Pitt posó para una cámara que lo captó en un video slow-motion que le ha robado el suspiro a sus fanáticas en redes sociales.

Durante su paso por la red carpet de los Oscars, el actor de Hollywood fue detenido por el cineasta Cole Wallis, quien le pidió que posara para el glambot.

A través de su cuenta de Instagram, Wallis compartió el clip, donde lo vemos dándole algunas indicaciones a Brad, quien tras escuchar atentamente se enfrenta a la cámara y hace unos sencillos movimientos con sus manos.

El resultado final, es increíble, pues muestra a un Brad muy genuino. En esos pocos segundos, queda evidenciado que Brad Pitt no tiene que hacer mucho para demostrar que es guapo y sexy, no por nada es considerado uno de los hombres más bellos del mundo.

“Se me cayó la boca”, “Wow”, “Esto es increíble”, “Míralo, se ve tan genial”, “Tan hermoso”, “Qué hombre”, “Brad realmente podría estar haciendo el movimiento más estúpido y verse bien”, son solo algunas reacciones de las fanáticas ante el video protagonizado por el actor de “Once Upon A Time In Hollywood”.

Cole Wallis acompañó el video con un mensaje en el que se mostró agradecido y emocionado por haber capturado ante su lente al reconocido artista estadounidense.

“Qué honor conocer y dispararle a Brad Pitt. ¡Y qué tipo tan genial! Él estaba en la parte superior de mi lista. Los chicos son un poco más difíciles de dirigir en GlamBOT que las mujeres, solo hay algunas opciones menos para los movimientos que se sienten y ¡Parece genial, pero debo decir que Brad mató absolutamente su movimiento! Momentos después de esto, entró y ganó su primer Oscar al Mejor Actor de Reparto en ‘Once Upon A Time en Hollywood’”, escribió Wallis.

¿Qué es Glambot?

Glambot es un brazo robótico de casi 2,5 metros de altura que cuenta con una cámara de alta resolución. El brazo se mueve a medida que va capturando las imágenes, entregando como resultado un video en cámara lenta.