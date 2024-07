Este 2024, Brenda Carvalho cumple dos décadas viviendo en el Perú, país al que llegó por primera vez con el grupo “AxéBahía” y que luego, ya por amor, decidió adoptar como su segunda patria. “Es un año maravilloso para mí, yo estoy muy bendecida, primero, porque tengo salud y por tener esta oportunidad de estar celebrando 20 años en el Perú protagonizando mi show en el Gran Circo Estelar y además, cocinando en “El Gran Chef Famosos”, dice la artista brasileña.

Nunca te imaginaste que te ibas a quedar a vivir en el Perú.

Uno nunca sabe lo que va a suceder en la vida, ni qué situaciones se te presenten. Jamás pensé que el destino me reservaba esta bella sorpresa.

Tu primera vez aquí fue con el grupo Axé Bahía. Así es, llegué bailando con Axe Bahía, y fui muy bien recibida, el peruano es muy cariñoso, buen anfitrión, es muy amable. Yo me enamoré del país a primera vista, siempre me sentí demasiado cómoda aquí, hubo una conexión maravillosa. Yo era la número uno en saltar en un pie cuando nos decían que íbamos a realizar una gira por Perú, inmediatamente asociaba el viaje a comer rico y que íbamos a estar con gente linda, era la primera en estar en la puerta del avión.

Además del trabajo, también aquí conociste el amor...

Con Julinho cumplimos 13 años de estar juntos y no dudo en decir que es maravilloso, bueno, generoso, amable, además, tiene una pasión y un amor por el Perú, que es inigualable. Soy una fan admiradora de Julinho, porque es muy respetuoso con cada palabra que dice sobre Perú, y yo la verdad me pongo muy orgullosa de escucharlo, de verlo, de sentir esa emoción tan cerquita.

Julinho siempre celebró tu crecimiento como artista. Lo que vivimos como pareja es una cosa bien bonita, porque tanto él como yo, somos del rubro talento; yo en la parte artística, él en la parte del fútbol, y él siempre me impulsó a crecer. Cuando le decía, lo que quería hacer, me respondía: hazlo.

En algún momento de tu relación dejaste el baile. Y fue él quien me volvió a poner el bichito, me abrió la puertita y me dijo: anímate, lo veo en tus ojos. Y fue así que volví con el Axé, volví a los bailes, y me motivó a bailar otros géneros en ‘El gran show’, cuando yo pensé que me había olvidado de bailar. Cuando recibí la invitación dije, no, ya no estoy para eso. Julinho, todo divino, me dijo, anda, él fue el que me convenció; la conexión y ser su compañera de vida es maravilloso.

Vaguito acompañará en el circo a Brenda Carvalho

¿Y ahora cómo lo estás pasando en “El Gran Chef”? Yo cocinaba lo básico, hambre no pasaba, pero siempre cosas simples, pollito a la plancha, verduras, ensaladas, pero no mezclas, no platos muy difíciles. Me estoy divirtiendo en el programa , la estoy pasando bien, y no sé cómo estoy durando. Pero ya los jurados me dijeron, Brenda, en verdad, no sabes cocinar, pero tienes algo que te está sustentando, que es el gusto a la hora de preparar las recetas.

De los sets de televisión ahora estás a punto de debutar en el circo. Y también tiene su historia. Me propusieron encabezar un espectáculo en el que se contara la historia de Vaguito, que fue un éxito en los cines, y me gustó mucho la idea. Me dio muy buena vibra, me gustó mucho la concientización de apoyar a los perritos abandonados en medio de un gran show con malabaristas, magos, y artistas de primer nivel.

Y Julinho estará en primera fila aplaudiéndote...

Por supuesto, aplaudiendo feliz de la vida viendo el show de su “Princesita”, y también viendo a su sobrina que es graduada en circo, tremenda campeona en gimnasia rítmica y que formará parte del espectáculo.

¿Preparada para la competencia que tendrás con los demás circos en julio?

Lo que me da mucha felicidad es ver a muchos artistas comprometidos en esa labor y con oportunidades de trabajo. El circo es una gran plataforma para poder mostrar el talento con el que nacieron los que llevan esa estrella tan bonita.