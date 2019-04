Brenda Carvalho no descarta convertirse en mamá: "Ya no me estoy cuidando" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Brenda Carvalho reveló que no está buscando quedar embarazada por el momento, pero que ya no se está cuidando. Lo que podría convertirla en madre próximamente.

En medio de la inauguración de su tienda de jeans, la pareja de Julinho contó la predicción que le hizo Reinaldo Dos Santos sobre su futuro como madre.

"La verdad no, no estoy buscando (quedar embarazada). Pero por Julinho, él sigue queriendo, la que siempre frena soy yo. Yo le pregunté (a Dos Santos) por curiosidad y le pregunté: ¿quiero saber? ¿voy a quedar embarazada? y (Dos Santos) me dijo este año. Yo creo que la vida se encargue. Yo por ejemplo no me estoy cuidando, entonces puede ser que (Reinaldo) acerte. Vamos a ver porque la verdad por muchos años me he cuidado", contestó.

"Mi doctora me dijo bueno puede ser muy pronto o puede tardar un poco. Estoy dejando a lo que Dios quiera, pero la verdad no estoy buscando, estoy dedicándome a mis proyectos", explicó.