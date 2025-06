Bruce Springsteen, uno de los referentes del rock estadounidense, lanzará mañana “Tracks II: The Lost Albums”, una colección de siete discos inéditos con un total de 83 canciones grabadas entre 1983 y 2018, que permanecieron en sus archivos durante décadas y que, según explicó, le ayudaron a mantener la “cordura” mientras equilibraba su vida profesional y familiar.

La colección, continuación de “Tracks” (1998), incluye los álbumes “Faithless”, “LA Garage Sessions”, “’83”, “Streets of Philadelphia Sessions”, “Somewhere North of Nashville”, “Inyo”, “Twilight Hours” y “Perfect World”, cada uno con su propio diseño y un libreto encuadernado en tela de 100 páginas con fotos inéditas y notas del ensayista Erik Flannigan, además de una introducción escrita por el propio Springsteen.

Durante la pandemia de 2020, Springsteen recordó que había compuesto “Faithless”, una banda sonora para una película tipo western “espiritual” que nunca llegó a los cines, y al buscarla en sus archivos, encontró estos discos “perdidos”. “Trabajo mucho. Me encanta grabar. Me mantiene cuerdo”, declaró el artista a The Times, destacando su pasión por crear música incluso en momentos de calma en su carrera.

Uno de los discos más destacados es “Inyo”, inspirado en viajes por carretera hacia Yosemite y el Valle de la Muerte, que incluye temas como “Adelita”, una oda a las soldaderas mexicanas, y “Ciudad Juárez”, donde lamenta las muertes provocadas por el tráfico de drogas y armas.

Por su parte, “Somewhere North of Nashville” se sumerge en el country, compuesto en paralelo a “The Ghost of Tom Joad”, mientras que “Twilight Hours” ofrece canciones románticas con un toque de orquesta noir de mediados de siglo. “Streets of Philadelphia Sessions” amplía la icónica canción del mismo nombre, explorando nuevas sonoridades que quedaron fuera de sus álbumes oficiales.

Cuatro de los siete discos fueron grabados en la década de 1990, un periodo en el que Springsteen, recién casado y enfocado en la crianza de sus hijos con su esposa Patti Scialfa, pasaba largas horas grabando en su estudio, conservando estos trabajos como un archivo íntimo de su trayectoria musical.

“Tracks II: The Lost Albums” estará disponible desde mañana con precios que van desde 259,99 hasta 350 dólares, dependiendo del distribuidor, ofreciendo a los seguidores de “The Boss” una oportunidad de descubrir una faceta más íntima y diversa de su prolífica carrera.