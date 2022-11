En entrevista con “+Espectáculos”, Brunella Horna reveló que su pareja Richard Acuña se encuentra un poco nervioso ya que falta menos de un mes para que se comprometan en matrimonio.

“Dentro de todo siento que soy una novia tranquila. Él es más exigente que yo, yo estoy como que más relajada, él quiere que salga todo perfecto. Él ve todo los detalles, creo que los papeles lo hemos cambiado”, reveló la rubia.

Sin embargo, la también empresaria se negó a brindar detalles de las orquestas que animarán su boda. “Estamos haciendo una boda muy bonita, con las personas que queremos”, adelantó la modelo. “No sé (si habrá varias bandas). No me vas a sacar eso, o sea queremos que sea sorpresa”, añadió.

Brunella asegura que su novio está fastidiado por comentarios de ‘Giselo’

Por otro lado, Horna reconoció que Richard Acuña está muy fastidiado por las constantes bromas de Edson Dávila. Como se recuerda, el popular ‘Giselo’ manifestó que el político se realizó una lipomarcación en los abdominales para lucir sexy.

“Él me dice, es que es bien faltoso. Es algo que yo le había dicho acá en camerino cuando leemos la pauta, yo le dije ‘oye, por favor, no toques a mi novio. No me gusta que lo toques tanto’, pero lo sigue (haciendo). Entonces tuve que hacerle el pare”, reveló Brunella.

Brunella Horna indicó que su novio acepta su trabajo, pero ello no implica que deba tolerar comentarios que no son de su gusto. “(¿Si a Richard le molesta?) Sí, claro que le molesta. ¿Cómo le va a divertir algo que le digan que no es verdad? Obvio, le molesta. Él me dice ‘yo acepto y respeto tu trabajo, pero él está atrás de eso. Incluso muchas veces me han llamado para que se enlace, algún video, una llamada’ y no quiere eso”, comentó.

