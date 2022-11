Brunella Horna, quien se encuentra disfrutando de sus últimos días de soltera en Miami, se enlazó el lunes con el programa “América Hoy” y expresó su indignación luego que Janet Barboza deslizara que la producción del programa decidió sacarla y poner como reemplazo a Melissa Paredes.

“Buenos días, compañeros. Quieres decirles algo, disculpen compañeros, pero estoy molesta con ustedes. Yo estaba feliz, aquí tranquila, feliz de la vida en mi despedida de soltera. Pero el día sábado he recibido varias llamadas y me entero de que voy a perder el trabajo”, dijo la rubia indignada.

“Brunella, yo quiero preguntarte con qué permiso estás en Miami, hoy lunes día laboral aquí en ‘América Hoy’”, preguntó Janet Barboza a la joven conductora de televisión.

Ante ello, la ‘rubia’ comentó que aprovechó que fue suspendida del programa para irse a Miami a celebrar su despedida de soltera. “Estoy suspendida así que aproveché y me fui, qué quieren, ¿Qué me quedé en Lima llorando?”, puntualizó causando el asombro en Edson Dávila, Ethel Pozo y Janet Barboza.

Finalmente, Brunella se indignó cuando Ethel Pozo le mostró una imagen de la promo de la nueva temporada 2023 del matutino, donde aparece Melissa Paredes.

“Me han botado, salgo unos días y así nomás me sacan. Que malos amigos, estoy disfrutando de un buen momento en mi despedida de soltera y así me sacan (…) Ya no los incito a mi boda”, dijo Brunella Horna. “No, no, acá todo es culpa de papá Armando”, se defendió la hija de Ethel Pozo.

Brunella Horna se encuentra en Miami

