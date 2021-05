La modelo y empresaria Brunella Horna contó a sus seguidores en las redes sociales que recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Miami, Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Baby’ contó que la aplicación de la segunda dosis sí le produjo algunos síntomas a diferencia de la primera dosis.

“Les cuento que ayer fue mi segunda dosis de la vacuna y hoy amanecí con un poco de fiebre, tuve 38 de fiebre y con mucho dolor de cabeza, dolor de brazo que fue en el que me vacunaron”, contó Brunella Horna.

Sin embargo, la conductora de televisión aclaró que los síntomas solo se presentaron durante unas horas y que luego comenzó a sentirse mejor.

“Es normal, fue en la mañana y ya ahora que son las dos de la tarde ya no tengo absolutamente nada, ya me pasó y estoy tomando mi cafecito para salir”, agregó.

“Hay personas a las que no le pasa nada, que no tienen ningún síntoma. A mí en esta segunda dosis sí he tenido, en la primera no tuve nada, pero bueno a algunos les toca así como que un día feo, a mí me ha tocado solo en la mañana y ya”, comentó Brunella Horna en la popular red social.