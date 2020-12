Brunella Horna se animó a utilizar la herramienta ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram para interactuar con sus 3 millones de seguidores que tiene en la popular red social. Es así que la modelo y empresaria sorprendió al referirse a la posibilidad de convertirse en madre.

Todo empezó cuando uno de los cibernautas le preguntó si quisiera tener hijos, a lo que la popular ‘Baby’ contestó que por el momento no tenía interés en ello.

“No, todavía no. Yo ahorita estoy feliz con mi ‘chema’ (su mascota) que me da mucho amor y nada la verdad, tengo 23 y siento que todavía soy muy joven para ser mamá. Yo creo que más adelante. Algunas personas quieren ser mamás jóvenes, yo no”, comentó Brunella Horna en sus historias de Instagram.

Brunella Horna se pronuncia sobre la posibilidad de ser madre

Asimismo, la exchica reality reveló que no pasará la Navidad junto a su pareja Richard Acuña, pues esta fecha especial prefiere pasarla junto a sus padres y su familia.

“La voy a pasar en Pimentel, les cuento que no veo a mis papás hace tiempo, así que voy a ir allá a pasarla con toda mi familia, mi hermano mayor también. Todos la vamos a pasar allá, estoy contenta”, dijo muy feliz Brunella Horna.

Sin embargo, confesó que debido a la restricción vehicular que dictó el gobierno peruano para los días festivos, tampoco podrán estar juntos el día 25.

“El 25 pensábamos, pero ahora no se va a poder, así que el 26 voy para Trujillo. Pero Año Nuevo sí la pasamos juntos”, contó Brunella Horna.

