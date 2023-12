Brunella Horna revela detalles como madre primeriza: “Mi bebé es una maravilla, pero no duerme mucho”

Brunella Horna llamó a sus compañeros de ‘América Hoy’ para saludar a Ethel Pozo por su cumpleaños. Como se recuerda, la influencer dio a luz hace unas semanas a su primer hijo con Richard Acuña.

La conductora de TV felicitó a la hija de Gisela Valcárcel y dio detalles de su maternidad. “ Estoy muy bien, feliz, en la mejor etapa de mi vida, tú tenías razón (a Ethel), yo no te creía pero tenías razón, mi bebé es una maravilla solamente que no duerme mucho ”, expresó.

Por otro lado, Brunella señaló que tiene muchas ganas de volver a la conducción del magazine matutino aunque el productor no le ha mencionado nada al respecto. “ No sé cuándo voy a volver, papá Armando no me ha dicho nada... ”, manifestó la también empresaria.

Renzo Costa y su consejo a Brunella Horna tras dar a luz a su primer hijo: “Amor y paciencia”

En conversaciones con Diario Correo, Renzo Costa comentó que le desea mucha felicidad a su expareja Brunella Horna tras dar a luz a su primer hijo.

“No solo a ella, sino a todas las madres, ya que es una bendición ser padres el día de hoy, yo también estoy pasando por lo mismo y qué lindo, no solo ella, pasen por este momento tan lindo”, expresó Renzo.

Además, el empresario le dio un gran consejo a Brunella para educar a su primer hijo: “Amor y paciencia, es lo único que se necesita”.

