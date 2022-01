Brunella Horna reveló que recibió diversas críticas a manos de las seguidoras de Austin Palao, pues la también modelo comentó hace un día que Flavia Laos está en “otro nivel” y que no debería ser vinculada más con el chico reality.

“Me comentan que lo quieren llevar a Turquía. Me han escrito bastante ayer. He visto los mensajes. Unos mensajes bastante fuertes. Serenas chicas, a mí me encanta Austin, me parece un chico guapo, súper talentoso”, contó Brunella sobre las fans de Austin.

Brunella Horna recibió carta notarial de Melissa Paredes por decir que le pidió canje: “es mentira”

Brunella Horna se volvió tendencia en redes socialesal decir que Melissa Paredes le pidió un vestido de canje. Al parecer, estas declaraciones molestaron a la exconductora, por lo que le envió una carta notarial a la pareja de Richard Acuña.

“Brunella te ha llegado una carta notarial”, dijo la reportera de Estás en todas, Jimena, pidiendo que se aclare este asunto.

“Ayer tomé mucho café y estuve muy acelerada y ayer, mandé una nota de Melissa Paredes y estaba hablando de mi vestido y dije que ella me pidió un canje y, bueno, es mentira, es broma. Ella habrá dicho: ‘¿Y esta loca?’. No la conozco, no es mi amiga”, manifestó la novia de Richard Acuña.

