Brunella Horna se volvió tendencia en redes sociales al decir que Melissa Paredes le pidió un vestido de canje. Al parecer, estas declaraciones molestaron a la exconductora, por lo que le envió una carta notarial a la pareja de Richard Acuña.

“Brunella te ha llegado una carta notarial”, dijo la reportera de Estás en todas, Jimena, pidiendo que se aclare este asunto.

La también empresaria se rectificó de todo lo que dijo al asegurar que Melissa Paredes no es su amiga pues ni la conoce, y aclaró que todo fue una broma.

Brunella Horna aclara que Melissa Paredes no le pidió canje https://www.americatv.com.pe/

Luego continuó con: “me daba tanta vergüenza lo que dije, es que Melissa no es mi amiga, no la conozco, pero ya quisiera darle yo un vestido porque es regia”.

“Ayer tomé mucho café y estuve muy acelerada y ayer, mandé una nota de Melissa Paredes y estaba hablando de mi vestido y dije que ella me pidió un canje y, bueno, es mentira, es broma. Ella habrá dicho: ‘¿Y esta loca?’. No la conozco, no es mi amiga”, manifestó la novia de Richard Acuña.

MIRA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE BRUNELLA Y EL SUPUESTO CANJE DE MELISSA PAREDES

Brunella Horna revela pedido de Melissa Paredes https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE