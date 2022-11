La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna llamó la atención a su compañero de conducción, Edson Dávila, luego que este bromeara con su novio Richard Acuña.

Todo sucedió cuando en el programa se estaba hablando de la infidelidad y la psicoterapeuta, Lizbeth Cueva, recomendó estar atentos cuando tu pareja se arregla sin razón. En ese momento, Brunella preguntó a la especialista: “¿Hay que asustarnos si nuestra pareja comienza a arreglase un poco más?”.

A lo que, Edson Dávila bromeó: “Preocúpate por Richard que se ha hecho la liposucción”. De inmediato, Brunella reaccionó fastidiada y se enfrentó a su compañero, visiblemente molesta.

“Ya te he dicho que no te metas con mi pareja, que yo no me meto con la tuya. Ya te dije internamente que me molesta... Está diciendo una mentira que ya se lo aclaré tantas veces y lo sigue diciendo, el público que va a pensar”, expresó fastidiada Horna para sorpresa de sus compañeros del programa.

Christian Domínguez aplaudió a Brunella y le dijo que le gusta que sea frontal. Sin embargo, Lizbeth Cueva pidió a la novia de Richard Acuña que se calmara: “No es normal (que Brunella) reaccione así, de repente es que está cerca su matrimonio y está nervios”, explicó.

Brunella Horna se disgustó con Edson Dávila

