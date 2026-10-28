Brunella Torpoco celebrará su aniversario junto a La India, Tony Succar, Marisol y más artistas

Brunella Torpoco celebrará su aniversario musical el próximo viernes 27 de noviembre con un espectáculo que reunirá a reconocidas figuras de la salsa y la música peruana. Entre los artistas invitados destacan La India, Tony Succar y Mimy Succar, quienes compartirán escenario con la cantante en una noche especial.

La lista de invitados también incluye a Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band. Con esta convocatoria, la intérprete busca celebrar junto a sus seguidores una nueva etapa de su carrera artística.

“Estoy feliz de anunciar a todas las figuras que me acompañarán en mi aniversario y de la cual me siento admiradora, pues todos tienen una trayectoria y carreras destacadas. Así que nadie debe perderse esta celebración que vengo realizando con mucha dedicación y compartirla con mis seguidores”, expresó Brunella Torpoco.

El evento se realizará en el Círculo Militar de Jesús María y forma parte de la trayectoria de la cantante, quien ha participado en festivales internacionales y recibido el respaldo de artistas como La India, que ha destacado su talento en diversas ocasiones.

Entre los temas que han ganado popularidad en su repertorio figuran Honda - Costumbres, Mix Guarachas, Otro ocupa mi lugar y Así fue. Además, Torpoco se encuentra nominada a la categoría de Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat.