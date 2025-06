Bruno Agostini decidió defenderse tras las palabras de la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, quien dijo que el español no sabe hacer nada en la vida.

De acuerdo con el exchico reality, la mamá de la modelo dijo que no sabe cantar ni bailar, sin embargo, Agostini afirmó que actualmente tiene cuatro empresas por su esfuerzo.

“ Usted dice que no sabemos hacer nada en la vida porque no sabemos cantar y bailar, pero cuando yo salí del mundo de la televisión, salí pensando que sería empresario. Ahora tengo cuatro empresas a base de golpes ”, sostuvo.

“ Yo iba a Perú y ganaba en cualquier lugar y me daban mil dólares. En Canarias, cuando empecé a vender enciclopedias, tocaba la puerta y me choteaban. Me dio un bajón y le escribí a mi padre (...) Me dio una depresión (...) Yo soy un luchador y llegué aquí sin dinero a base de lucha. La próxima que se dirige a mí, hágalo con respeto ”, agregó.