“Tea Shop” (Editorial Planeta), novela que marca el debut en la narrativa de Bruno Pinasco, representa para el escritor la oportunidad de crear un universo propio, personajes entrañables y sobre todo poner sobre el tapete su afición por el té ¿Pero cómo es que se anima a dar el gran salto a la literatura de ficción? “La historia nace porque yo tenía las ganas de dirigir un cortometraje, algo pequeño que pueda manejar con mi equipo de trabajo regular. Por mi afición al té, dije que tenía que hacer algo que pase en una tienda de té, algo chiquito. Esa era mi idea, pero vino la pandemia y ya no se hizo nada”, cuenta Pinasco.

¿Y qué pasó después? Hablando con Bruno Ascenzo, como nosotros hicimos la serie Esta Sociedad, le dije, veamos un proyecto para hacerlo en equipo. Le presenté tres proyectos, de las cuales dos están esperando como posibilidad, y el tercero era este, ya no era un corto sino yo la había ampliado para que sea una serie. Se incorporó el romance de los chicos, que no estaba en el proyecto, y Ascenzo con su visión de guionista, director y todo, me dice: ‘lo que me has mandado de la tienda del té me encanta, pero siento que podría ser un bonito libro’. ¿Pero qué voy a escribir yo?, ¿cómo se te ocurre?, le dije.

Tampoco es que el oficio de escribir te era tan lejano... He escrito guiones, he sido columnista de diarios y revistas, muchos de los reportajes de Cinescape los he escrito yo, también he hecho artículos, pero una cosa es eso y otra escribir ficción. Bruno (Ascenzo) me dejó la idea, y dije, es bueno salir de mi zona de confort, reinventarse, hacer cosas que nunca has hecho antes, a mí me encanta aprender siempre.

La idea empezó a madurar..

Con la gente de Cinescape hemos trabajado años con editorial Planeta y muchas veces lo que más trabajo le cuesta a un escritor es tener una editorial que lo apoye, y dije, tengo el acceso directo a Planeta y sería bien tonto dejar pasar esta oportunidad. Fue así que escribí una sinopsis, un pequeño diseño de personajes y me reuní con ellos y les gustó. Me pidieron afinar detalles, me dieron una fecha y le presenté lo requerido. Pensaba que me iban a decir, quédate haciendo Cinescape mejor, pero les gustó lo que les mandé, a los pocos días me asignaron a un editor y empecé.

El libro tiene muchas ilustraciones, es muy visual, tiene mucho que ver tu relación con el cine. Sí, ha sido totalmente intencional, que el libro sea muy cinematográfico, muy visual. En algún momento del proceso, es más, en la primera etapa del proceso iba a ser casi como un comic, iba ser una novela gráfica.

LIMA 25 DE OCTUBRE DEL 2023. ENTREVISTA A BRUNO PINASCO POR EL LANZAMIENTO DE SU LIBRO TEA SHOP FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ

Cuando se tiene que escribir ficción hay que dejar el pudor, en la novela hay un romance entre dos chicos, Grey y Eliot, ¿estaba previsto desde el inicio? Lo que pasa es que quería que sea un tema cercano, que yo pudiera conocer para poder plantearlo bien, por eso salió la idea de un romance entre dos chicos, que yo conozco, obviamente. No es la historia principal en la novela pasan muchas otras cosas, todo el tiempo, es como una circunstancia más de los personajes.

¿Escribir te resultó una experiencia distinta a lo que estás acostumbrado?

Ha sido liberadora, porque viniendo de trabajar en el mundo audiovisual y, sobre todo en la tele acá en el Perú, donde la primera respuesta siempre es no, nunca hay plata, nunca hay tiempo, siempre estás con la lengua afuera, contra el tiempo, todo eso demanda un desarrollo creativo excesivo. La hoja en blanco es haz lo que quieras, fluye como quieras, construye el mundo que quieras, y esa sensación de libertad es la que más me ha gustado.

En ‘Tea Shop’ hay muchos guiños a la nostalgia, a los lugares del pasado, al cine, televisión.... Hay muchas referencias de series, videojuegos, películas, porque los personajes son así, Grey ha crecido con su abuela, que tiene una tradición clásica, un poco que se ha nutrido de eso, y el boulevard, es un lugar clásico, de una Lima ficticia pero que tiene una estructura monumental que cada vez vemos menos.

¿Cómo vas a tomar las críticas cuando las leas? Las críticas llegarán de todas maneras, ya desde ahora hay algunos haters, que ven a dos chicos en la portada y gritan ¡Satanás!, La crítica va a llegar de todas maneras, hasta ahora los comentarios han sido muy positivos, la gente se está enganchando, divirtiéndose y comentando que les gusta la historia-El otro día una chica me escribió y me cuenta que lo empezó a leer y que no paró hasta terminar, se pasó toda la madrugada leyéndolo. Pero supongo que sí pues, las críticas vendrán, no todo tiene que ser perfecto.