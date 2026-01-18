Tras la agresión física contra Samahara Lobatón en el departamento que ambos compartían, Bryan Torres optó por mantenerse en silencio y no dar declaraciones. No obstante, en los últimos días cerró sus redes sociales, acción que muchos han interpretado como una actitud evasiva.

Desde hace varios días se supo que el cantante de Barrio Fino atentó contra la vida de la influencer, hecho que provocó numerosas reacciones en redes sociales.

Melissa Klug, madre de la influencer, acudió de inmediato a la comisaría para presentar una denuncia contra Bryan, tras ver las impactantes imágenes donde el joven asfixiaba a su hija con una almohada.

Aunque Bryan Torres permaneció oculto en el departamento de Samahara tras la agresión, Melissa Klug señaló en una entrevista con Trome que nadie esperaba que también desapareciera de las redes sociales.

Hasta la fecha, el artista de Barrio Fino no ha dado declaraciones a la prensa sobre la agresión a Samahara Lobatón, registrada en imágenes que rápidamente se hicieron virales.

La polémica en torno a la agresión a Samahara Lobatón llevó a Bryan Torres a cerrar su cuenta de Instagram, tratando de evitar la ola de críticas.

Agresión a Samahara Lobatón: Bryan Torres consigue abogado y este rechaza “presión mediática”

Bryan Torres formalizó la contratación de un equipo legal para afrontar la denuncia por presunta tentativa de feminicidio presentada tras la agresión a Samahara Lobatón.

La defensa quedó a cargo del Estudio Salas Beteta, mientras la familia materna de Samahara Lobatón insiste en la necesidad de medidas judiciales, como el impedimento de salida del país, para asegurar el desarrollo del proceso.

El abogado Christian Salas sostuvo que la prioridad de su patrocinio es que las investigaciones se conduzcan con objetividad y sin condicionamientos externos.

En ese sentido, remarcó que la defensa buscará demostrar la verdad de los hechos dentro del marco legal y advirtió que la exposición mediática podría influir indebidamente en las decisiones de fiscales y magistrados.

Por su parte, en declaraciones al programa Amor y Fuego, Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, reafirmó su rechazo a cualquier intento de relativizar la denuncia y subrayó que la violencia no tiene justificación.

Las autoridades continúan evaluando el caso, que podría derivar en una severa sanción penal si se acreditan las acusaciones formuladas contra el cantante.

Melissa Klug manifestó públicamente su preocupación por la situación legal de Bryan Torres y advirtió que este estaría evaluando abandonar el país para evitar enfrentar a la justicia.