El programa “Amor y Fuego” mostró a Bryan Torres presentándose en vivo con su agrupación Barrio Fino, a pesar de estar denunciado por intento de feminicidio tras agredir a Samahara Lobatón.

En un primer momento, se trató de una transmisión en vivo del show, en la que el cantante se mostró animado y cantando; sin embargo, los usuarios expresaron su indignación en los comentarios.

“ Pegalón ”, “ Maltratador ”, “ Ese debe estar en la cárcel ”, fueron algunos de los comentarios de los espectadores.

Pero la situación no terminó allí, durante el concierto, se observa que una mujer entre el público grita enfurecida: “ Bryan, pegalón de m... ”.

En otra ocasión, “Amor y Fuego” abordó al cantante para preguntarle sobre la agresión violenta a Samahara Lobatón.

“¿Sabes que te puedes ir preso?”, “Dices que la amas, pero, ¿así lo demuestras?”, “¿Por qué la golpeaste así? ¿La quisiste matar?”, fueron algunas de las preguntas que realizó el reportero.

No obstante, el cantante no respondió a los cuestionamientos y permaneció en silencio.