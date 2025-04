¡Atención fanáticos del punk! Por primera vez en su historia, Buzzcocks, una de las bandas más influyentes del punk rock británico, aterriza en Lima para ofrecer un concierto exclusivo este 31 de mayo en el Yield Rock, ubicado en la Plaza San Martín.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Buzzcocks, liderada actualmente por el guitarrista Steve Diggle, es una leyenda viva del punk nacido en Bolton, Inglaterra. Su visita al Perú marca un hito para los seguidores del género, quienes podrán disfrutar de un espectáculo potente y cercano, en un formato íntimo y con capacidad limitada.

Un repaso por su legado musical

El repertorio del concierto incluirá temas de toda su discografía, desde su clásico álbum debut “Another Music in a Different Kitchen” hasta su más reciente producción “Sonics in the Soul” lanzada en 2022. Buzzcocks ha sido una influencia clave para bandas como The Libertines, Green Day y The Offspring, y este año compartirá escenario con Sex Pistols y The Stranglers en varios festivales internacionales.

Entradas en preventa

Las entradas están disponibles en preventa hasta el 30 de abril a través de Ticketmaster, con un precio de S/ 150.00 (sin incluir comisión e impuestos). Se recomienda comprar con anticipación, ya que el aforo es limitado.

Buzzcocks en Lima – Detalles del evento: