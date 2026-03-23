Tras el lanzamiento de su nuevo álbum FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian su FREE SPIRITS WORLD TOUR, una ambiciosa gira global que recorrerá América Latina, Norteamérica, Reino Unido y Europa, llevando su explosivo show en vivo a algunos de los escenarios más importantes del mundo. En este contexto, el dúo argentino confirmó una única presentación en Lima el próximo 27 de noviembre en Costa 21.

La gira, producida por Live Nation, incluirá paradas en recintos emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid, consolidando el ascenso de CA7RIEL & Paco Amoroso como una de las propuestas en vivo más potentes de la escena actual.

A lo largo de FREE SPIRITS, el dúo expande su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo fuera de lo convencional hacia un sonido más ambicioso, preciso y emocionalmente expuesto, sin perder el humor, la intensidad y la musicalidad que los han convertido en uno de los actos más magnéticos surgidos de Argentina en este siglo.

El álbum llegó acompañado de un cortometraje que introduce el universo conceptual del FREE SPIRITS Center, un retiro ficticio que sirve como hilo narrativo del proyecto. Con participaciones de artistas como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak, el disco propone una experiencia tan provocadora como entretenida, reforzando la identidad creativa del dúo.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket en distintas etapas. La preventa con BBVA, que contará con un 15% de descuento, iniciará el martes 24 de marzo a las 10:00 a.m.

Por su parte, la Preventa Artista comenzará el miércoles 25 de marzo a las 10:00 a.m. Finalmente, la venta general se abrirá el jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m.