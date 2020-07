El cantante Hernán Condori, líder de “Los Mojarras” y más conocido como ‘Cachuca’, se mostró optimista y de buen ánimo tras vencer al coronavirus (COVID-19).

“Prepárense, no se rindan, buen ánimo. Este cholo ha resistido, perdí tres familiares y debo vivir con eso y sigue muriendo gente. Vamos adelante Perú”, enfatizó el músico a las cámaras de “América Noticias”.

‘Cachuca’ también envió un mensaje de aliento a todos los peruanos. “Estamos heridos en el en el pulmón, en el bolsillo, pero no estamos heridos en el amor a la patria. El Perú es primero y saldremos adelante”, señaló el cantante junto a un grupo de vecinos de El Agustino.

Además, el intérprete de “Nostalgia provinciana” y “Triciclo Perú” contó el duro momento que vivió tras perder a tres miembros de su familia a causa del nuevo coronavirus.

“Partió mamá, partió papá, partió mi hermano. Salí a llorar a la calle porque no quería que me vea mi familia”, dijo.

Días atrás, el líder “Los Mojarras” prometió nuevos temas en torno a esta crisis sanitaria. “Yo soy compositor y voy a hacer un disco de oro, porque esto no se puede olvidar. No se debe olvidar quiénes se fueron y cómo se fueron, abandonados por políticos que durante tantas décadas no hicieron nada”, dijo a RPP.

Líder de ‘Los Mojarras’ vence a la COVID-19

